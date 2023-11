Polícia Militar prende suspeitos com drogas, em Elói Mendes

Os suspeitos foram presos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, para as demais providências.

Foto: PMMG

Na tarde da última quarta-feira (01) em Elói Mendes, após denúncia anônima de venda de drogas, a Polícia Militar se deparou com um suspeitos que, ao avistar a viatura, tomou a direção contrária e deu sinal para outro suspeito retornar.

Eles foram abordados e após buscas pelo local, foi localizado num terreno baldio, onde o suspeito de 35 anos, conhecido no meio policial se encontrava, um pote contendo 12 pedras de crack, embaladas e prontas para a venda e com o abordado R$10,00, assim como também foi apreendida a quantia de R$10,00 com o segundo abordado de 34 anos, que estaria indo comprar drogas, segundo suas alegações.

Os suspeitos foram presos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, para as demais providências.

Fonte: PMMG