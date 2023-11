Polícia Militar prende suspeito de agressão e apreende drogas e arma em Varginha

O suspeito foi então preso e levado para a delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado, para as demais providências.

Foto: PMMG

Na manhã desta sexta-feira (03), a Polícia Militar foi acionada em Varginha, onde havia denúncia de que uma mãe estaria sendo agredida pelo filho. No local, a vítima de 56 anos alegou à guarnição que o suspeito de 24 anos estava muito exaltado, alegando que alguém havia pego seu dinheiro.

Com o suspeito, foi encontrado um papelote de cocaína e no quarto dele foram localizados: um tablete grande de maconha, duas balança de precisão, um revólver calibre .38 e sete munições intactas do mesmo calibre.

O suspeito foi então preso e levado para a delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado, para as demais providências.

Fonte: PMMG