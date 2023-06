Polícia Militar lança operação Colheita Segura em 25 municípios do Sul de Minas Gerais

A operação Colheita Segura conta com o apoio do Comando de Aviação do Estado (COMAVE), com atuação da aeronave Pégasus.

Foto: PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pertencente à 17ª Região de Polícia Militar (RPM), realizou, nessa terça-feira, 13.06, o lançamento da operação Colheita Segura, em 25 municípios do Sul do estado.

A unidade, que já realiza diversas atividades preventivas junto aos produtores rurais e safristas, reforçará as ações de prevenção nas áreas agrárias nos próximos meses, período que abrange, também, colheita do café na região. Com a finalidade de prevenir e reprimir crimes na zona rural, serão realizadas ações comunitárias e abordagens nas diversas estradas vicinais que cortam municípios como Pouso Alegre, Ouro Fino, Jacutinga, Monte Sião, Santa Rita do Sapucaí, São Gonçalo do Sapucaí e demais áreas de responsabilidade do Batalhão.

A operação Colheita Segura conta com o apoio do Comando de Aviação do Estado (COMAVE), com atuação da aeronave Pégasus.

Fonte: PMMG