Polícia Militar de Três Corações age rápido e prende suspeitos que estavam praticando estelionato

Na tarde da última quarta-feira (01), a Polícia Militar recebeu informações de que, novamente, suspeitos estavam tentando aplicar o golpe de estelionato, em Três Corações. Após colher diversas informações, as viaturas saíram em rastreamento, onde localizaram dois veículos na saída da cidade de Três Corações, sendo uma caminhonete-picape e um veículo Honda Civic, que, ao perceberem a presença das viaturas, evadiram sentido BR-381, não obedecendo à ordem de parada.

Os veículos foram abordados e, com os suspeitos, foram encontrados diversos materiais usados na ação criminosa. Os suspeitos são oriundos da cidade de São Paulo e confessaram que vieram para a cidade aplicar o golpe.

Foi constatado pelos militares, que os veículos utilizados na ação criminosa, estão com sinais de adulteração e clonagem. Do exposto, os automóveis, as motocicletas, bem como os materiais e objetos usados pelos suspeitos, foram apreendidos e encaminhados para delegacia de Polícia Civil, juntamente com os quatro suspeitos para as demais providências.

A ação rápida da Polícia Militar é essencial para combater crimes desses tipos e garantir a segurança e a justiça na comunidade.

Fonte: Assessoria de comunicação da 16° acima independente PMMG