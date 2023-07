Polícia Militar apreende menor e simulacro de arma de fogo em Varginha

Suspeito foi encaminhado, juntamente com material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil.

Foto: PMMG

Nessa quinta-feira (29/06) às 12h40min, a Polícia Militar foi acionada à Rua Marli do Carmo Alves, bairro São Sebastião em Varginha, onde a vítima de 42 anos, estando em seu veículo estacionado, foi abordado por um indivíduo que, portando uma arma de fogo tipo revólver, subtraiu seu aparelho celular. Ele foi reconhecido pela vítima pelas fotos de arquivo, se tratando do menor infrator de 17 anos, contumaz na prática de diversos crimes.

Durante as diligências, uma equipe policial o abordou no bairro Carvalhos. Ao ser apreendido, informou que havia dispensado o simulacro de arma de fogo usado no momento do crime, sendo este arrecadado num terreno baldio, porém o menor não entregou o aparelho celular. Ele foi encaminhado, juntamente com material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM