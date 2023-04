Polícia Civil recupera mais de R$ 90 mil roubados em Areado

O suspeito, armado com uma pistola, teria roubado um malote contendo o dinheiro.

Foto/Fonte: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, na última sexta-feira (7/4), a quantia de R$90.330 proveniente de um roubo, ocorrido no dia anterior (6/4), na cidade de Areado, Sul do estado. Um homem foi preso pelo crime.

No dia dos fatos, o suspeito, armado com uma pistola, teria roubado um malote contendo o dinheiro. Após ser identificado e preso pela Polícia Militar, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Plantão em Carmo do Rio Claro e, após entrevista com os policiais civis, decidiu colaborar informado onde o dinheiro estava.