Polícia Civil prende suspeito de diversos furtos em Itajubá

Na manhã desta terça-feira (23/1), no curso da operação Luger, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Itajubá, Sul do estado, um homem de 41 anos foi preso preventivamente suspeito de executar inúmeros furtos qualificados. Na ocasião, as equipes policiais apreenderam grande quantidade de joias, celulares e drogas.

Desde setembro do ano passado, a PCMG investiga o envolvimento do investigado no furto de uma arma de fogo e contra estabelecimentos comerciais, como restaurantes, mercearia, cafeteria e sorveteria.

Com foco em possíveis receptadores dos materiais subtraídos, a equipe policial realizou diversos levantamentos e descobriu que os crimes eram cometidos com o mesmo modo de agir. No dia 7 de janeiro, uma arma de fogo de uso restrito calibre 9 mm foi levada de uma residência, além de munições.

Com a possibilidade de a arma ter sido repassada em um dos focos de receptação em apuração, a Polícia Civil articulou a operação Lugen visando ao cumprimento de mandados de busca e apreensão dos objetos. No cumprimento das cautelares, foram encontradas joias, celulares, computadores e drogas, além de outros elementos que subsidiarão o inquérito policial.

Durante a ação policial, o investigado tentou fugir e caiu em uma casa vizinha. Ele se feriu e machucou outras pessoas da residência também, contudo, todos foram imediatamente socorridos e passaram por atendimento médico. Mesmo depois que a prisão do homem foi formalizada, ele ainda ameaçou os policiais civis. Depois, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

