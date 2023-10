Polícia Civil inaugura sede da Delegacia em Varginha

Espaço integra serviços de quatro unidades e vai otimizar o atendimento à população

Foto: PCMG

Em evento realizado na última sexta-feira (27/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou as novas instalações da Delegacia de Polícia Civil em Varginha, no Sul do estado. A unidade irá funcionar na Avenida Alfredo Braga de Carvalho, 125, bairro Industrial JK.

A estruturação da nova sede da Polícia Civil em Varginha resultou da necessidade de concretizar a identidade institucional em um só espaço, com a unificação das sedes das delegacias, antes distribuídas em quatro prédios, em locais diferentes. Dessa forma, a PCMG pretende otimizar o atendimento em um local apropriado e com acessibilidade à população.

A chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, ressalta os impactos positivos desse novo espaço nos trabalhos de polícia judiciária e, consequentemente, no atendimento ao cidadão. “É uma satisfação como chefe da Polícia Civil realizar uma entrega tão importante, que integra o nosso projeto estratégico ‘Sedes Novas’, a qual irá gerar uma economia substancial aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais”, ressalta Letícia sobre a unificação da sede.

Novo espaço

A concretização do projeto de unificação da sede em Varginha foi possível após inúmeras tratativas, que resultaram na cessão à Polícia Civil, pelo prazo inicial de 20 anos, a título gratuito, de uso de fração do terreno do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Assim, foram iniciadas as obras em imóvel construído no espaço, as quais contaram com o apoio da sociedade, de empresas locais e da Prefeitura Municipal de Varginha.

Durante o evento, policiais civis e parceiros que contribuíram para a conclusão do projeto foram homenageados pela PCMG.

Presenças

Além da chefe da PCMG, estiveram presentes no evento pela Polícia Civil a chefe adjunta, delegada-geral Rita de Cássia Januzzi; o chefe do 6º Departamento em Lavras, delegado-geral Fernando Augusto Bettio; o chefe do 17º Departamento em Pouso Alegre, delegado-geral Pedro Henrique Rabelo Bezerra; o delegado do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Varginha, delegado-geral Pedro Paulo Uchoa Fonseca Marques; a titular da 2ª Delegacia Regional em Varginha, delegada Renata Fernanda Gonçalves de Rezende; o porta voz da PCMG delegado Saulo de Tarso; bem como de policiais civis de todas as carreiras.

Também participaram do evento o prefeito de Varginha, Verdi Lúcio Melo; o vice-prefeito, Leonardo Vinhas Ciacci; o presidente da Câmara Municipal de Varginha, Apoliano de Jesus Rios; além de deputados estaduais e federais, e representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Executivo Estadual; da Polícia Federal; da Polícia Rodoviária Federal; da Receita Federal; da Polícia Militar; do Corpo de Bombeiro Militar; do Departamento Penitenciário; da Guarda Municipal de Varginha e da Ordem dos Advogados.

Fonte: PCMG