Polícia Civil inaugura nova sede da Delegacia em Pedralva

A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou a nova sede da Delegacia de Polícia Civil em Pedralva, no Sul do estado, na última quarta-feira (24/5). A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal.

A delegacia da comarca, que também abarca o município de São José do Alegre, possibilitará mais otimização nos atendimentos, fluxo de trabalho mais eficiente e maior comodidade para população que necessita dos trabalhos de segurança pública. A reforma da sede foi resultado de um convênio de cooperação técnica entre a PCMG e a Prefeitura de Pedralva, e contará também com a Sala da Mulher, com atendimento especializado às vítimas de violência doméstica.

O chefe do 17º Departamento de Polícia Civil em Pouso Alegre, delegado-geral Pedro Henrique Rabelo Bezerra, destacou a importância da parceria. “O trabalho dos servidores e parceiros é fundamental para mantermos Minas Gerais como o Estado mais seguro de se viver“, disse.

A cerimônia contou também com a presença do prefeito Josimar Silva de Freiras; do delegado regional em Itajubá, Alexandre Valentim Boari; do titular da comarca, delegado Marcel Angelo Porto de Oliveira, além de outros servidores da Polícia Civil e autoridades locais.

A unidade policial de Pedralva fica localizada à Rua Presidente Vargas, 140, no Centro.

Fonte: PCMG