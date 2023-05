Polícia Civil apreende armas em fazenda de Santa Rita de Caldas

As apurações indicam que o armamento, com posse ilegal, também era utilizado para maltratar e afugentar cães da propriedade do investigado.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou operação hoje (15/5), em Santa Rita de Caldas, Sul do estado, para cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma propriedade rural de um homem investigado por porte e posse ilegal de arma de fogo.

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam um revólver calibre 38, um rifle calibre .22, 16 munições de calibre 38 e seis munições de calibre .22, na residência do investigado. O homem foi autuado em prisão e liberado mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 50 mil, conforme determina a lei.

As investigações iniciaram após denúncia de duas vítimas que relataram comportamento agressivo e ameaçador do suspeito, que, inclusive, chegou a usar um revólver para ameaçar uma delas em uma ocasião. As apurações indicam que o armamento, com posse ilegal, também era utilizado para maltratar e afugentar cães da propriedade do investigado.

Os trabalhos investigativos prosseguem.

Fonte: PCMG