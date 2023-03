Polícia apreende menor e arma de fogo, em Boa Esperança

Suspeito estaria escondendo num sofá, uma arma e um saco preto contendo algo.

Foto: Assessoria de comunicação 24° BPM

A Polícia Militar após receber denúncia anônima de que, um jovem na Rua Dr. Orlando Moreira de Araújo Júnior, no bairro Residencial Catavento, em Boa Esperança estaria escondendo em um sofá, uma arma e um saco preto contendo algo, se deslocou ao local e, próximo à mobília indicada, localizou uma espingarda e o saco contendo três peças de roupas que idênticas a utilizadas em um delito em data pretérita.

O menor, já conhecido no meio policial, confirmou a posse da arma de fogo e que a mantinha sob sua vigilância, sendo então apreendido e levado para a delegacia de Polícia Civil, acompanhado de sua representante legal, juntamente com o material arrecadado, para as devidas providências.

Fonte: Assessoria de comunicação 24° BPM