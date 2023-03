Poços de Caldas: quatro pessoas são presas por tentativa de homicídio

Em virtude das agressões, a vítima foi socorrida desacordada no local e ficou internada por quatro dias no hospital.

Foto: PCMG

Com o objetivo de elucidar a tentativa de homicídio que vitimou um homem de 29 anos em Poços de Caldas, Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou operação, nesta terça-feira (28/3), e cumpriu mandados de prisão temporária contra quatro homens, de 20, 29, 32 e 38 anos, apontados como responsáveis pelo crime.

A vítima sofreu o atentado no dia 9 de dezembro do último ano, no bairro Santa Rita, enquanto assistia a uma partida de futebol com a namorada, de 19 anos, que estava grávida. Cinco homens chegaram ao local e agrediram brutalmente a vítima com socos, chutes e um taco de madeira. O rapaz foi golpeado na região da cabeça, e o carro do casal foi danificado. Em virtude das agressões, a vítima foi socorrida desacordada no local e ficou internada por quatro dias no hospital.

As investigações indicam que a motivação do crime seria a dívida pela negociação de um veículo, e que a vítima já estaria sofrendo ameaças de morte antes dos fatos.

Um dos envolvidos foi preso recentemente por outro crime e já está recolhido no sistema prisional. Durante a ação policial, o irmão de um dos suspeitos também foi preso por mandado de prisão por tráfico de drogas.

Os investigados responderão por tentativa de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, diante da superioridade numérica, e por motivo torpe. Todos já se encontram no sistema prisional, à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG