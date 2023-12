Poço Fundo: suspeito de abusar de jovem com síndrome de Down é preso

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Foto: PCMG

Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) acerca de estupro de vulnerável resultou na prisão preventiva de um homem, de 47 anos, suspeito do crime, nessa terça-feira (26/12), no Sul do estado. O caso ocorreu uma semana antes, tendo como vítima uma jovem, de 21 anos, com síndrome de Down.

O trabalho investigativo, conduzido pela Delegacia de Polícia Civil em Poço Fundo, conseguiu retratar a dinâmica dos fatos. “Inclusive, identificamos sistemas de monitoramento eletrônico que captaram imagens do investigado conduzindo a vítima para um imóvel em construção na cidade”, informa o delegado Eder Neves.

A abordagem do suspeito ocorreu na noite de ontem, na cidade de Varginha, que fica a cerca de 80 quilômetros de Poço Fundo, pela Polícia Militar. Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Eder Neves assinala que “a prisão do investigado reafirma o compromisso dos órgãos de persecução penal na busca incansável pela proteção das pessoas mais vulneráveis”.

Fonte: PCMG