PMMG realiza megaoperação “Lei Seca” nas rodovias

Nesta semana em que a Lei Seca completa 15 anos, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), desencadeará uma megaoperação “Lei Seca” nos 30 mil km de rodovias estaduais e federais delegadas sob a sua responsabilidade. A finalidade é inibir o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos automotores, além de outras providências que agreguem essa determinação.

Entre os dias 19 a 25 de junho, serão desencadeadas blitze, durante 24 horas do dia, em mais de 100 pontos em todo estado de Minas Gerais. Serão empregados cerca de 1.200 policiais militares, utilização de elitômetro (bafômetro), radares e drones. A megaoperação contará com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporta (DNIT) e outros órgãos.

Segundo o tenente-coronel Aleixo Júnior, comandante do Batalhão Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), a conduta do motorista é muito importante na prevenção aos acidentes de trânsito. “Pedimos às pessoas que se conscientizem. Qualquer quantidade de bebida alcoólica ingerida já altera o reflexo do condutor. Quando for beber, eleja um motorista da rodada ou peça um carro por aplicativo”, orientou.

