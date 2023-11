PMMG intensifica policiamento nas rodovias durante o feriado de Finados

Também serão utilizados etilômetros (bafômetros), radares e drones e realizadas blitze preventivas, com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito.

Foto: PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), lança nesta quarta-feira (01.11), às 7h, a Operação Finados 2023. Em virtude do aumento de fluxo de veículos por causa do feriado prolongado, o policiamento será intensificado nos cerca de 30 mil Km das rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da PMMG.

A operação, que seguirá até o próximo domingo (05.11) e contará com apoio do DER, DNIT e outros órgãos, será realizada em mais de 100 pontos em todo estado, com foco no combate ao uso e tráfico de drogas e na embriaguez ao volante. Serão empregados aproximadamente 1.200 militares em locais estratégicos. Também serão utilizados etilômetros (bafômetros), radares e drones e realizadas blitze preventivas, com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito.

Fonte: PMMG