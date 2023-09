PMMG apresenta primeiro módulo da Encomenda Tecnológica

Além do módulo Escala apresentado, o SPP possui outros dois módulos previstos: Gestão Operacional e Mensuração de Resultados.

Foto: PMMG

O comandante-geral da Polícia Militar de Minas de Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, se reuniu nessa sexta-feira(15.09), no prédio do Comando-Geral em Belo Horizonte, com os comandantes da 1ª, 2ª e 3ª Regiões de Policia Militar, do Policiamento Especializado, das Diretorias de Operações, Saúde, Recursos Humanos e de Tecnologia e Sistemas, militares da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO) e comandantes de Companhias e sargenteantes das respectivas RPMs. O objetivo da reunião foi apresentar as funcionalidades do Módulo Escala, do Sistema Puxado de Policiamento (SPP), primeira Encomenda Tecnológica voltada para área da segurança pública no Brasil e que está sendo desenvolvida em parceria entre a PMMG e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ao proporcionar uma gestão mais eficiente dos recursos humanos da instituição, entre elas o controle/acompanhamento da carga-horária pelo militar, produção das escalas e indicadores de emprego de policiamento, a Encomenda Tecnológica contribuirá com o serviço do policial militar na ponta da linha o que, consequentemente, fortalecerá as ações de segurança pública realizadas pela PMMG em Minas.

Além do módulo Escala apresentado, o SPP possui outros dois módulos previstos: Gestão Operacional e Mensuração de Resultados.

