PM verifica denúncia, prende suspeitos, apreende menor e drogas

Foto: PMMG

Na madrugada desta segunda-feira (18/12), em Varginha, a Polícia Militar se deslocou a fim de averiguar denúncia anônima de venda de drogas feita via 190, sendo que o comércio ilícito ocorreria numa conveniência, cujos os suspeitos seriam os proprietários.

No local denunciado, a menor de 15 anos alertou logo os pais, de 45 e 44 anos, ambos já conhecidos no meio policial, sobre a chegada das viaturas, sendo estes abordados dentro do depósito, momento em que a suspeita tentou se desfazer de 16 embalagens plásticas de cocaína, mas foi impedida. Eles foram presos e a menor apreendida. Com os suspeitos foram apreendidos quatro smartphones, R$ 2.305,00 em moeda corrente e dois pacotes de plásticos utilizados para embalar drogas.

Os suspeitos foram presos, a menor foi apreendida e encaminhados, junto com o material arrecadado, para a delegacia de plantão, para as devidas providências.

Fonte: PMMG