PM recupera veículo após intenso rastreamento, em Elói Mendes

Foto: PMMG

A Polícia Militar foi acionada nesta sexta-feira (17/11) às 03h, após suspeitos subtraírem uma caminhonete Toyota/Hillux, cor prata e placas de Mogi Guaçu, em Alfenas, e se deslocarem para o município de Três Pontas.

As informações foram rapidamente transmitidas, sendo acionado cerco/bloqueio nas frações da Unidade, especialmente em Três Pontas, Varginha e Elói Mendes.

Com as ações coordenadas, as guarnições se deslocaram para Elói Mendes onde o veículo foi abandonado pelos suspeitos, após insistente acompanhamento, na zona rural.

O veículo foi removido ao pátio credenciado e segue rastreamento para a localização dos suspeitos.

Fonte: PMMG