PM recupera moto furtada em Varginha

Foi constatado que o veículo já estava sem a placa de identificação e com algumas avarias, sendo removido ao pátio credenciado.

Foto: PMMG

A Polícia Militar recebeu denúncias de que uma motocicleta furtada estaria escondida numa casa da Rua Humberto Conde, bairro Sion em Varginha; então se deslocou ao local, nessa segunda-feira (25/09) de madrugada, onde visualizou a motocicleta Yamaha/XTZ 150 Crosser branca e placa de Varginha/MG, que havia sido furtada no domingo (24/09), no Centro.

Um suspeito de 60 anos relatou que o filho de 18 anos, já conhecido no meio policial, havia chegado em casa com o veículo e permitiu que ele a guardasse em casa. Foi constatado que o veículo já estava sem a placa de identificação e com algumas avarias, sendo removido ao pátio credenciado.

O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Plantão, onde se apresentou o filho dele, com intuito de se entregar, afirmando que teria comprado o veículo de um indivíduo desconhecido por R$ 100,00, estando com a chave da motocicleta. Ele foi então preso e apresentado, para demais providências.

Fonte: PMMG