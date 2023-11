PM recupera fiação furtada, apreende veículo e suspeito preso

Foi visualizado que o cabeamento em alguns postes estavam cortados e haviam cabos espalhados pela via pública.

Foto: PMMG

A Polícia Militar se deslocou na madrugada desta sexta-feira (10/11), em Elói Mendes, a fim de verificar denúncia de furto de cabeamento de rede. No local, foi visualizado que o cabeamento em alguns postes estavam cortados e haviam cabos espalhados pela via pública.

Após rastreamento, foi visualizado dois indivíduos suspeitos, que fugiram ao visualizarem a viatura policial, não sendo possível encontra-los. Posteriormente, ainda nas diligências para identificar e realizar a prisão dos suspeitos, ao realizar patrulhamento nas imediações, fora visto trafegando um veículo VW/Santana, verde, placas de Três Pontas, que empreendeu fuga em alta velocidade sentido a cidade de Varginha-MG, trafegando em vários momentos na contramão de direção, quase se envolvendo em acidentes.

O veículo realizou conversão sentido a cidade universitária, sendo que ao percorrer o bairro Belo Horizonte em Varginha, veio a chocar-se com o veículo VW/Gol branco com placas de Varginha, que estava estacionado em via pública.

Os suspeitos evadiram do local, abandonando o veículo, sendo que foi apreendido no porta-malas um rolo de fiação furtada em Elói Mendes e um caderno com anotações e após remover o veículo ao pátio credenciado, a equipe retornou para Elói Mendes.

Ainda durante o rastreamento, deu entrada no pronto atendimento em Varginha, o suspeito de 22 anos com diversos ferimentos compatíveis com o acidente, sendo constatado se tratar de um dos suspeitos do furto, o qual recebeu voz de prisão pelo delito.

Fonte: PMMG