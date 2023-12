PM recebe denúncia e apreende menor com drogas em Elói Mendes

O suspeito foi apreendido e em seguida para delegacia para as providencias cabíveis.

Foto: PMMG

Em Elói Mendes, nessa segunda-feira (11/12) às 23h10min, a Polícia Militar durante patrulhamento recebeu denúncia anônima de que dois suspeitos teriam estacionado suas motocicletas e estavam fracionando drogas dentro de uma das casas, utilizada comumente como ponto de venda de drogas.

As guarnições se deslocaram para o local e no cruzamento das ruas abordaram um suspeito numa motocicleta de cor azul, e com ele localizaram durante busca pessoal, uma sacola plástica contendo em seu interior 11 buchas de maconha, 14 pedras de crack e um aparelho celular.

O condutor, menor de 16 anos, morador de Varginha, disse que a motocicleta é emprestada, e logo em seguida o proprietário da motocicleta, de 26 anos, compareceu no local da abordagem, e afirmou que conhece o suspeito menor, que fez uma corrida de moto taxi para ele até a cidade e que realmente emprestou a motocicleta, mas não sabia o que ele faria com o veículo.

O suspeito foi apreendido e em seguida para delegacia para as providencias cabíveis. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, e o proprietário dela comparecerá em juízo para responder por ter entregue a direção de veiculo a pessoa não habilitada.

Fonte: PMMG