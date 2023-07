PM realiza operação e fecha dois pontos de tráfico na cidade de Ilicínea

Durante as buscas, foram encontrados materiais ilícitos

Foto: PMMG

Ilicínea/MG (06/07/2023), a PM em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, deslocou inicialmente a rua Minas Gerais, Centro, onde realizou buscas na residência de um cidadão de 23 anos, o qual levantamentos preliminares de inteligência policial militar indicava que o imóvel se tratava de ponto de comércio de drogas. Durante as buscas foram encontrados no imóvel os seguintes materiais ilícitos: munição calibre .22; algumas buchas de maconha, várias pedras de crack prontas para a venda, cocaína, e aproximadamente 1000 (mil) pinos vazios para acondicionar cocaína.

Diante da situação foram presos no local dois homens, um de 29 anos e o proprietário do imóvel de 23 anos e companheira do proprietário do imóvel, uma mulher de 23 anos, sendo estes autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em continuidade a operação e de posse do devido mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, a PM deslocou até à avenida José Vilela da Costa, bairro Aeroporto, em um bar, o qual denúncias anônimas diversas e levantamentos preliminares de inteligência policial militar indicavam que o estabelecimento era utilizado para o comércio de drogas, sendo no local abordado os proprietários do estabelecimento, um homem de 31 anos e uma mulher de 20 anos. Durante buscas foram encontrados os seguintes materiais ilícitos: 25 pinos de cocaína e várias buchas de maconha. Perante a situação os autores também foram presos, sendo todos apresentados à delegacia de plantão, juntamente com os materiais ilícitos.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias acerca de situações como estas, e reforça que o canal para denunciar crimes similares que acontecem em sua rua, em sua comunidade é o DISQUE DENÚNCIA 181, onde o SIGILO É Absoluto. DENUNCIE e colabore com a sua comunidade e com sua Policia Militar.

Fonte: PMMG