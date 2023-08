PM prende suspeito que ingeriu drogas na tentativa de não ser preso por tráfico, em Varginha

Suspeito informou que no momento em que a PM realizava as abordagens iniciais, além de tentar esconder o material, também havia ingerido algumas pedras de crack

Foto: PMMG

Em Varginha, no último sábado (29), a PM recebeu uma denúncia anônima, informando que um indivíduo realizava tráfico de drogas nas proximidades da Praça Prefeito José Braga Jordão, no bairro Vila Barcelona.

As equipes da PM deslocaram-se para o local e abordaram o suspeito denunciado, sendo inicialmente localizado em sua posse 14 buchas de maconha, e cumprindo todas as formalidades legais, os policiais militares comparecerem na casa do suspeito e realizaram buscas no imóvel, e na casa localizaram os seguintes materiais: quatro tabletes grandes de maconha, quarenta buchas de maconha, oitenta e sete pedras de crack e a importância de R$ 1.057,00 (mil e cinquenta e sete reais).

Durante as buscas no imóvel, o suspeito informou que no momento em que a PM realizava as abordagens iniciais, além de tentar esconder o material arrecadado com ele na praça, também havia ingerido algumas pedras de crack, como forma de tentar dispensá-las e esquivar-se da abordagem, e que devido a ingestão da droga se encontrava passando mal.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido ao pronto socorro municipal, sendo atendido e após procedimentos médicos, o homem expeliu mais vinte e três pedras de crack, as quais se encontravam embaladas em plástico.

Perante todo o exposto, o suspeito foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais arrecadados.

Fonte: PMMG