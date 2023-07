PM prende suspeito de tráfico no bairro Sion, em Varginha

O suspeito foi preso e encaminhado ao pronto atendimento e posteriormente apresentado na delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos.

Foto: PMMG

Na tarde da última quinta-feira (13), em Varginha, a PM recebeu uma denúncia anônima, relatando que um indivíduo, já conhecido do meio policial se encontrava realizando comércio de drogas na rua Maximiano Pereira Simões, bairro Sion. Diante da situação, foi desencadeada operação policial para o local com o intuito de abordar e fazer cessar a traficância naquela localidade por parte daquele indivíduo.

Após diligências equipes policiais deparam com o suspeito alvo das denúncias, um jovem de 21 anos, o qual trazia consigo uma mochila. Os militares se aproximar do suspeito para realizar a abordagem, o cidadão inicialmente esboçou reação que atentasse contra a integridade física dos policiais envolvidos na operação, sendo então utilizadas de técnicas policiais de abordagem e uso de arma de fogo, tendo então o suspeito iniciado fuga, sendo perseguido e alcançado já no interior de sua residência, onde passou a resistir a prisão, sendo contido e preso, e encontrado na mochila que trazia consigo duas porções grades de cocaína, um tablete de maconha, três porções pequenas de cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito foi preso e encaminhado ao pronto atendimento e posteriormente apresentado na delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM