PM prende suspeito de homicídio ocorrido em Elói Mendes

Na madrugada desta quinta-feira (04/01), por volta de 04h50min a PM foi acionada, pois informações preliminares relatavam que havia um veículo EcoSport cor preta parado no meio de uma Avenida, em Elói Mendes. Ao chegar no local, foi constatado pelos militares que havia um homem dentro do veículo, bastante machucado e já sem vida.

Após diligências, foi identificada a vítima, o qual tratava-se de um empresário de 55 anos, residente na cidade de Varginha. Iniciado rastreamento, o suspeito do crime foi identificado, e diligências realizadas no intuito de localizá-lo, sendo este encontrado em uma estrada vicinal, em um bairro rural de Elói Mendes.

O suspeito, um jovem de 20 anos informou que a motivação do crime foi um desentendimento entre ele e a vítima, visto que ambos se conheceram pela internet, e combinaram de se encontrarem para realizarem juntos uso de drogas e fazerem uso de bebidas alcoólicas, contudo em dado momento a vítima passou a lhe assediar, para que ambos mantivessem relação sexual, tendo então vitima e suspeito entrado em luta corporal e o suspeito de posse de uma garrafa de vidro desferir vários golpes na vítima.

Diante das situações acima narrada, o suspeito foi preso pelo crime de homicídio consumado contra o outro homem de 55 anos. O suspeito será apresentado na delegacia de plantão para providências pertinentes por parte da Polícia Civil.

