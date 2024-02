PM prende suspeito de furtar fiação em Varginha

Os suspeitos e o material recuperado foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.

Foto: PMMG

Durante patrulhamento nesta quinta-feira (08/02), a Polícia Militar foi informada de que haviam indivíduos cortando fiação dos postes no Centro de Varginha, na madrugada desta quinta-feira (08/02).

No rastreamento, as equipes policiais conseguiram abordar, às 3h10min, os suspeito de 21 e 18 anos, além do menor de 17 anos, e recuperar cerca de 91 metros de cabo de rede que haviam sido furtados. Foi apreendido ainda o veículo Fiat/Palio branca e placas de Varginha/MG utilizado pelos indivíduos.

Os suspeitos e o material recuperado foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.

Fonte: PMMG