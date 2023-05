PM prende casal contumaz na prática de furtos a comércio em Varginha

a PM prendeu em flagrante um casal já conhecido no meio policial, depois de um furto ocorrido num comércio localizado no Bairro Jardim Andere.

Foto: CSul

Um casal homoafetivo de 47 e 25 anos foi mais uma vez preso em flagrante pela Polícia Militar em Varginha após o cometimento de outro crime. Juntos eles possuem 09 (nove) passagens policiais por furto e receptação somente este ano. Um deles foi alvo de 35 (trinta e cinco) ocorrências policiais nos últimos 11 anos.

O casal adentrou no estabelecimento comercial e aproveitando que o atendente recebia clientes, subtraiu alguns gêneros alimentícios, não sendo percebidos. A PM fez o rastreamento de posse de imagens do sistema de câmeras do comércio e localizou os autores, efetuando suas prisões em flagrante.

Em 2023, os autores foram presos pela Polícia Militar todas as vezes em que cometeram os crimes contra o patrimônio em comércios locais, sendo conduzidos para a Delegacia. Um deles possui 35 (trinta e cinco) registros policiais até então.

A PM enfatiza a importância das medidas de autoproteção por parte dos comerciantes, bem como a participação ativa na Rede de Comerciantes Protegidos a fim de reforçar a prevenção de delitos e assim, também, contribuírem na Segurança Pública como insculpido na Constituição Federal.

Fonte: PMMG