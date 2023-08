PM diligencia e prende suspeito de crimes ocorridos no mês de agosto com drogas

Ele tentou fugir e resistiu ativamente à abordagem, mas acabou preso.

Foto: PMMG

Na tarde da última quinta-feira (24), após receber informações de um crime ocorrido no último sábado (19/08), equipes policiais chegaram ao endereço do mesmo, na Rua Francisco Faraco, bairro Parque Ozanan, em Varginha e posteriormente se deslocaram ao novo local, indicado pela ex-companheira, que seria próximo a um supermercado. O suspeito de 32 anos foi avistado na Avenida Princesa do Sul, bairro Vila Izabel, momento em que foi abordado.

Ele tentou fugir e resistiu ativamente à abordagem, mas acabou preso. Numa varredura pelo local, foi localizada uma mochila e nela foram localizados nove papelotes de cocaína, duas buchas de maconha e uma porção média de cocaína. Na casa dele foi apreendida uma balança de precisão.

Ele confessou participação em dois crimes neste mês na cidade de Varginha e apontou demais envolvidos, sendo preso e encaminhado para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: PMMG