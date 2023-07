PM de Varginha recebe novos equipamentos

A emenda parlamentar que possibilitou a aquisição dos equipamentos foi uma indicação do Deputado Federal Dimas Fabiano.

Em Varginha ocorreu, na manhã desta quinta-feira (27), na sede da 55° Cia PM, a entrega de quatro pistolas de emissão de impulsos elétricos (PEIE) e respectivos kits de cartuchos. Estes equipamentos de menor potencial ofensivo colaboram para intervenções policiais menos letais e maior segurança dos policiais militares quando em atuações que exigem o uso da força.

A emenda parlamentar que possibilitou a aquisição dos equipamentos foi uma indicação do Deputado Federal Dimas Fabiano.

Estiveram presentes à solenidade de entrega dos equipamentos, a assessora do deputado federal Dimas Fabiano, senhora Alice Bemfica, os vereadores do município de Varginha senhora Zilda Silva e o senhor Carlinhos da Padaria, bem como o comandante da Guarda Municipal de Varginha senhor Gerson Trindade. O evento presidido pelo 2° Tenente Ronaldo Leite, comandante de setor de policiamento da cidade de Varginha.

A PMMG aproveita a oportunidade para agradecer a atenção do legislativo Federal na pessoa do Deputado Federal Dimas Fabiano e sua assessoria, que sempre se mostra atento as demandas da Polícia Militar de Minas Gerais na cidade de Varginha.

