PM de Varginha apreende drogas e prende suspeito

Foto: PMMG

A Polícia Militar, nessa quinta-feira (01/02) às 12h45min, durante diligências a respeito de incêndio de caminhão guincho de pátio credenciado, recebeu uma denúncia, se tratando de indivíduo já conhecido no meio policial de 21 anos, em Varginha.

As guarnições policiais se deslocaram ao local onde, após ser franqueada a entrada, ele foi abordado na sala e consigo nada de ilícito foi encontrado. Porém, após buscas em seu quarto, foi encontrada uma pochete contendo um tablete partido de maconha, além de R$ 48,25.

Ele foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. Durante a oitiva, ele jogou o aparelho celular no chão, danificando-o, numa tentativa de atrapalhar o desenrolar do processo, mas ele acabou sendo encaminhado para a perícia.

Fonte: PMMG