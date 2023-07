PM apreende grande quantidade de drogas, em Três Pontas

Menor foi apreendido e apresentado na delegacia de Polícia Civil juntamente com o material arrecadado.

Foto: PMMG

Na última quinta-feira (13), em Três Pontas, a PM empenhada para responder o Disque Denúncia 181 e após levantamentos preliminares deslocou a Rolando Giradelli, bairro Aristides Vieira de Mendonça, na residência de um menor de 16 anos.

Cumprindo as formalidades legais a PM iniciou buscas no imóvel do menor e sobre a laje do banheiro da referida residência foram localizados os seguintes entorpecentes: 250 buchas de maconha embaladas prontas para o comércio e 123 pinos de cocaína também prontos para a venda.

Diante da situação o menor foi apreendido e apresentado na delegacia de Polícia Civil juntamente com o material arrecadado.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM