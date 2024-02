PM apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito em Três Pontas

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

Foto: PMMG

Em Três Pontas, nessa quinta-feira (01/02), a Polícia Militar durante patrulhamento preventivo, se deparou com indivíduos em frente a uma barbearia, local alvo de denúncias por venda de drogas.

O suspeito de 24 anos, ao avistar a guarnição, tentou fugir da abordagem, adentrando no local e tomando para si uma bolsa que estava no interior do estabelecimento, porém foi contido. Ele ainda resistiu em largar a bolsa, ameaçando agredir os policiais. Foram apreendidos na bolsa, 27 pinos de cocaína e R$154,00.

No interior da barbearia foi encontrado um balde, contendo 384 pinos de cocaína e um pote com a mesma droga. Foram apreendidos ainda uma balança de precisão, um aparelho celular e grande quantidade de pinos vazios para embalagem.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: PMMG