PM apreende drogas, pássaros silvestres e prende suspeito, em Três Pontas

Oito pássaros conhecidos por “Coleirinhas” foram apreendidos.

Foto: PMMG

Na tarde desta segunda-feira (09/10), em Três Pontas, durante patrulhamento, a Polícia Militar se deparou com um indivíduo no portão de uma casa, que ao perceber a presença policial, correu e entrou num matagal.

Feito contato com uma testemunha que não soube informar o motivo da fuga, momento em que a guarnição avistou diversos pássaros da fauna silvestre. A testemunha autorizou a entrada da guarnição para verificar a quantidade de pássaros, que constatou a ausência de anilhas de identificação do órgão ambiental competente, se tratando de oito pássaros conhecidos por “Coleirinhas”, que foram apreendidos.

No momento da apreensão, a equipe policial encontrou, num compartimento de máquina de lavar roupas no quintal da casa, uma sacola plástica contendo 46 pinos de cocaína, juntamente com um aparelho celular de cor dourada que estava de posse do suspeito de 29 anos, sendo apreendidos. Ele confirmou ser proprietário dos pássaros e das drogas, sendo preso e encaminhado para a delegacia de plantão, para as devidas providências.

Fonte: PMMG