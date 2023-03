PM age rápido, recupera produtos furtados, prende autor e apreende menor

Foto: Assessoria de comunicação do 24° BPM

Nessa quarta-feira (22/03), às 15h50min, a Polícia Militar recebeu uma ligação anônima via 190 de que estaria ocorrendo um furto numa casa localizada à Rua Professor José Otaviano Pereira, bairro Sagrado Coração em Varginha e no deslocamento, as guarnições avistaram dois indivíduos carregando dois aparelhos televisivos e uma sacola plástica, num matagal entre os bairros Sagrado Coração e Cruzeiro do Sul.

Foram abordados o autor de 19 anos e o menor infrator de 17 anos que juntos, furtaram os objetos e alguns produtos alimentícios após pularem o muro e arrombarem duas janelas da casa da vítima de 37 anos, recebeu os alimentos restituídos, conforme orientação da autoridade competente.

A perícia técnica compareceu no local, o autor foi preso e menor apreendido, sendo levados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado, para as devidas providências.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM