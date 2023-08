PM age rápido e suspeito é preso por atentar contra vida de rapaz

A vítima permaneceu internada para retirada cirúrgica do projétil.

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (30/08) no bairro conhecido como Meia Pataca em Três Pontas, onde teria ocorrido disparos de arma de fogo.

No local, no bairro Santa Edwiges, uma guarnição policial abordou dois suspeitos, não sendo encontrado nada de ilícito. Porém, ainda durante a abordagem, a PM recebeu informações de que no pronto atendimento municipal havia dado entrada um homem alvejado no ombro. A vítima, um rapaz de 20 anos, informou aos militares que um homem o perseguiu num carro pela via pública, juntamente com outras pessoas e disparou em sua direção sendo que um dos disparos o acertou no ombro.

Como se tratava do suspeito abordado, a guarnição o questionou e na chegada de seu advogado, ele relatou que a vítima havia invadido a casa de sua avó, inclusive a teria agredido e em data anterior subtraído alguns pertences, então em companhia de outras pessoas e após fazer uso de bebida alcoólica, foi atrás dele, mas negou ter arma de fogo e ter disparado contra o mesmo.

A vítima permaneceu internada para retirada cirúrgica do projétil.

Feito rastreamento, porém demais envolvidos não foram localizados e o suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão para devidas providências.

