Perseguição e tiros nas ruas de Varginha durante a madrugada

Foto: CSul

Nesta sexta-feira (29/09) às 03h20min, a Polícia Militar se deparou na Rua Delfim Moreira, Centro de Varginha/MG, com o veículo Renault/Clio de cor prata e placa de Varginha/MG, em alta velocidade, derrapando os pneus, colocando em risco os demais usuários da via.

O condutor desobedeceu às muitas ordens de parada e seguiu em alta velocidade por vários bairros da cidade, sendo acionado cerco/bloqueio para a abordagem, passando pela estrada vicinal que liga o bairro Novo Tempo à Avenida dos Imigrantes e na Avenida Batistinha, o veículo se chocou contra o veículo Ford/Fiesta verde e placas de Ilicínea.

Em determinado momento, o capô do carro levantou durante a fuga e ele seguiu inclusive pela contramão de direção e a fim de parar o perigo, cessando todas as possibilidades, a guarnição disparou em direção ao pneu, mas o condutor continuou até entrar num condomínio localizado no bairro Cidade Nova, onde após resistir, foi contido e preso.

O condutor de 33 anos, visivelmente embriagado, assumiu que ingeriu bebida alcoólica, não sabendo precisar o quanto.

A perícia técnica compareceu no local e realizou seus trabalhos.

O veículo Ford/Fiesta foi liberado ao seu proprietário, foram lavrados os respectivos autos de infrações de trânsito e o veículo Renault/Clio foi removido ao pátio credenciado. O suspeito foi apresentado na delegacia de plantão, para as devidas providências.

Informações: Assessoria de comunicação do 24° BPM