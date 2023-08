Pedestre é atropelado por carro em praça de Alfenas

Militares constataram um corte com sangramento na orelha e uma contusão próximo a nuca da vítima.

Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente ocorreu por volta das 11h30min nesta quinta (17-08-2023) e o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para o resgate.

Um homem de 50 anos que estava na atravessando a “mão inglesa” localizada na praça Dr. Emílio da Silveira, centro de Alfenas foi atropelado por automóvel carro. Corpo de Bombeiros inicialmente avaliou a vítima, que estava deitada no chão consciente e orientada. Militares constataram um corte com sangramento na orelha e uma contusão próximo a nuca da vítima.

Visando preservar a coluna vertebral e demais áreas do corpo, Bombeiros utilizaram colar cervical e prancha longa e dentro da Unidade de Resgate, os militares contiveram o sangramento na região da cabeça e encaminharam o pedestre ao hospital Alzira Velano. A motorista do carro permaneceu no local e prestou auxílio a vítima.

Polícia Militar foi acionada e compareceu no acidente em apoio.

Fonte: Corpo de Bombeiros