PCMG prende três suspeitos em operação contra furtos a residências

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Policia Militar (PMMG), prendeu três suspeitos por furtos a residência na manhã desta quarta-feira (31/1), em Jacutinga no Sul do estado.

A equipe da Delegacia de Polícia Civil em Jacutinga investigou os crimes, que ocorreram entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro deste ano, na região dos bairros Verde Vale, Coronel Reno e Nova Jacutinga, chegando a um casal e outro possível envolvido. Com a apuração, os policiais civis cumpriram mandados de prisão preventiva, conduzindo os investigados de 22, 30 e 32 anos. Além destes, outros quatro foram ouvidos e liberados.

Em um dos crimes, o casal suspeito estava acompanhado de duas crianças, filhas do casal, sendo uma menina de 11 anos e um menino de apenas dois anos e dois meses. De acordo com os levantamentos, a filha do casal também teve participação na venda dos objetos furtados.

A Polícia Civil conseguiu recuperar uma televisão de 32 polegadas e um botijão de gás. Já outros objetos furtados, de acordo com os investigados, foram levados para a cidade de Itapira, interior de São Paulo, e trocados em pontos de venda de drogas.

Os filhos do casal foram encaminhados ao Conselho Tutelar para adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, e os suspeitos, ao sistema prisional.

Fonte: PCMG