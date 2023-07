PCMG prende suspeito por tráfico de drogas em Três Corações

O suspeito e os dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Plantão em Três Corações, juntamente com os materiais encontrados.

Foto: PCMG

Em Três Corações, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, durante ação de combate ao tráfico de drogas na cidade. No curso dos trabalhos, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram flagrados com droga e dinheiro.

A ação ocorreu após denúncia de que o suspeito de 31 anos estaria comercializando entorpecentes em sua casa. Durante monitoramento do endereço, foi possível visualizar o momento em que um usuário adquiriu substâncias ilícitas com o suspeito.

O comprador foi abordado pelos policiais e, com ele, encontrada uma porção de maconha. Diante disso, a equipe da PCMG realizou buscas no imóvel do investigado, ocasião em que foram encontradas maconha e crack.

Ainda no curso dos trabalhos, as equipes encontraram, em um lote em frente à casa do suspeito, os dois menores de idade. Ao notarem a presença dos policiais, eles tentaram fugir, mas foram contidos. Com um deles os policiais encontraram uma pedra de crack e com o outro, certa quantia em dinheiro, situação corriqueira no tráfico para que, em caso de flagrante, não se perca as drogas e o dinheiro.

O suspeito e os dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Plantão em Três Corações, juntamente com os materiais encontrados.

Fonte: PCMG