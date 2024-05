PCMG prende suspeito por feminicídio em Baependi

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) autuou em flagrante, nessa quinta-feira (2/5), um homem, de 85 anos, suspeito de matar a companheira dele, uma idosa de 73 anos, em Baependi.

Um martelo, possivelmente utilizado como arma do crime, também foi apreendido. O investigado foi conduzido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à Delegacia de Polícia em Caxambu, onde foi ratificada a prisão em flagrante por feminicídio.

De acordo com a apuração, a vítima sofreu agressão que a levou à morte. Grande quantidade de sangue foi encontrada no quarto e nas roupas do casal. A mulher apresentava fraturas no crânio e na mandíbula.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG