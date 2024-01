PCMG prende suspeito por abandono de incapaz em Bom Sucesso

Suspeita deixava três filhos – de 1, 5 e 7 anos – com o mais velho, de 11.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na última quinta-feira (18/1), em Bom Sucesso, região Sul do estado, uma mulher por abandono de incapaz.

O Conselho Tutelar solicitou apoio para a retirada da guarda provisória dos filhos da investigada, uma vez que havia indícios de que ela deixava três filhos – de 1, 5 e 7 anos – com o mais velho, de 11.

A PCMG apurou que, na última semana, a suspeita viajou, passando novamente os cuidados das crianças para o menino de 11 anos. As conselheiras tutelares registraram a situação de descuido com a casa, roupas, além de constatar que as crianças estavam sem comer há muito tempo. A residência também não tinha água há meses.

As investigações continuaram após a prisão da suspeita para localização da criança de 11 anos, que foi encontrada em um parque da cidade e encaminhada para cuidados.

