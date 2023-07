PCMG prende suspeito de violência doméstica em Três Corações

Após formalização do auto de prisão em flagrante, o investigado foi liberado mediante pagamento de fiança, conforme determina a lei.

Foto: PCMG

Nessa quinta-feira (6/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Três Corações, no Sul do estado, autuou em flagrante um homem, de 46 anos, suspeito de agredir a ex-companheira, de 35.

O crime foi cometido no mesmo dia, quando a mulher procurou a Polícia Civil e denunciou ter sofrido lesão corporal e violência patrimonial. Segundo o relato da vítima, o casal teve um relacionamento por sete anos e ela resolveu se separar depois que o homem se tornou usuário de crack. Naquele dia, ela saiu da casa com o filho, de 8 anos, e o investigado os acompanhou até a escola do menino.

Em determinado momento, o investigado se tornou agressivo e acusou a vítima de estar tendo outro relacionamento. Em seguida, ele pegou o celular dela e o jogou no chão, quebrando a tela do aparelho. Além disso, ele puxou o braço da mulher com um movimento brusco, provocando hematomas na vítima.

Com base nas informações, a equipe da Delegacia de Plantão em Três Corações localizou o suspeito e o prendeu. Após formalização do auto de prisão em flagrante, o investigado foi liberado mediante pagamento de fiança, conforme determina a lei.

As investigações prosseguem.

Fonte: PCMG