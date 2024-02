PCMG prende suspeito de tráfico de drogas em Guaxupé

O suspeito foi autuado e encaminhado ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Na manhã desta quinta-feira (1/2), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na região central de Guaxupé, Sul do estado.

A ação decorre de investigação policial que mira o tráfico de drogas para usuários de alto poder aquisitivo. Com a conclusão dos levantamentos, a PCMG representou pelo mandado de busca e apreensão, cumprido hoje.

Foram localizados com o investigado substância análoga à cocaína com alto teor de pureza e grande quantidade de materiais que seriam usados para diluir e fracionar a droga para venda, além de porções do entorpecente já prontas para a comercialização.

O delegado responsável pela investigação, Gabriel Belchior, ressaltou as peculiaridades do investigado no esquema criminoso. “Chama a atenção sobre o caso que o suspeito exibia um estilo de vida de alto padrão como chamariz para captar clientes, sendo que com sua prisão enviamos uma mensagem clara de que o tráfico de drogas não será tolerado em nossa cidade”, afirmou.

O suspeito foi autuado e encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: PCMG