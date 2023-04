PCMG prende suspeito de ameaçar, perseguir e esfaquear ex-namorada

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 34 anos, por agredir com uma faca, perseguir e ameaçar a ex-namorada e a ex-sogra, na última sexta-feira (31/3), em Pouso Alegre, no Sul do estado.

A vítima, de 26 anos, relatou à equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) sofrer ameaças por parte do ex-companheiro, que a teria atingido na perna com uma faca. A ex-sogra do suspeito já tinha medida protetiva contra ele, a qual era descumprida.

Após investigações, a PCMG representou por mandados de prisão e de busca contra o suspeito. Durante cumprimento das ordens judiciais, no bairro Saúde, o homem foi preso e, no local, apreendida a faca que ele utilizava nas agressões.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Civil, após o término do relacionamento, o suspeito perseguia e pulava o muro da casa da vítima, escondendo-se para chegar até ela.

A delegada titular da Deam em Pouso Alegre enfatiza a importância de a vítima procurar a polícia quando se sentir ameaçada e perseguida para que não ocorra algo pior. “As melhores medidas de proteção são adotadas para que a vítima possa ter segurança”, assegura.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

