PCMG prende dupla suspeita de roubo e extorsão em Varginha e Três Pontas

A operação contou com a participação de 18 policiais civis lotados em Varginha e Três Pontas.

Foto: PCMG

Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Varginha e Três Pontas, respectivamente, região do Sul do estado, durante a operação Presente de Natal, deflagrada nesta quarta-feira (20/12). Os mandados de prisão temporária são decorrentes de investigação de caso de roubo e extorsão ocorrido no primeiro município em 12 de agosto deste ano.

Segundo registrado, o crime ocorreu no bairro Rezende, em Varginha, quando suspeitos teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo, o telefone e a carteira da vítima, um idoso de 67 anos. Na ocasião, os criminosos ainda teriam restringido a liberdade do senhor e o coagido a fornecer senha para realizarem transferências bancárias utilizando o aparelho celular dele.

A partir das investigações da Delegacia de Polícia Civil em Varginha, três suspeitos foram identificados e indiciados pelos crimes de roubo (art. 157, §2º, V, §2º, II e §2º-A) e extorsão (158, §3º) do Código Penal. A dupla detida foi encaminhada ao sistema prisional, e a polícia trabalha na localização do terceiro investigado.

