PCMG prende dupla por furto qualificado em Três Corações

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na última sexta-feira (26/5), dois homens, de 40 e 45 anos, suspeitos de furtarem combustível diesel de uma transportadora em Três Corações, no Sul do estado.

A PCMG recebeu a informação do representante da transportadora de que um dos motoristas dele, o investigado de 45 anos, estaria furtando diesel da carreta que conduzia durante os trajetos. Assim, a equipe policial aguardou a parada do caminhão próxima à rodovia Fernão Dias, em local apontado como utilizado para encontro com o receptador.

Conforme apurado, o proprietário de um guincho fornecia o galpão para a retirada do combustível, espaço que os policiais civis passaram a monitorar. Ao se aproximar do local, a equipe flagrou, além do motorista do caminhão, outros dois indivíduos retirando o combustível do veículo com uma mangueira de plástico e uma mulher auxiliando a ação criminosa com uma lanterna. Naquele momento, os suspeitos já haviam subtraído três galões de 20 litros com diesel.

Em busca pessoal, foi encontrado com o motorista do caminhão R$ 210, que ele mesmo admitiu ter recebido do homem de 40 anos como pagamento do diesel retirado do tanque da carreta, armazenado em três galões, totalizando 60 litros.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, juntamente com o material apreendido (cinco celulares, um DVR, R$ 430, uma lanterna, 22 galões contendo diesel e uma mangueira utilizada para furtar o combustível). Foram ratificadas as prisões dos dois homens pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, e em seguida encaminhados para o sistema prisional.

Fonte: PCMG