PCMG prende dois suspeitos de homicídio em Luminárias

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu uma mulher e um homem, em Luminárias, na região do Campo das Vertentes, suspeitos de participação no homicídio do ex-companheiro da investigada, no dia 29 do último mês.

Na ocasião do crime, a vítima foi encontrada morta a facadas e a Polícia Militar prendeu em flagrante um dos suspeitos, companheiro da mulher detida posteriormente. Na ocasião, o suspeito alegou que teria agido em legítima defesa contra uma agressão provocada pela vítima na rua.

Durante as investigações, contudo, a Polícia Civil descobriu que o crime ocorreu dentro do quarto da casa da vítima, e que no local estariam presentes a companheira e o irmão dele. Foi apurado, assim, que o homicídio teria sido motivado pelo fato da vítima não aceitar o fim do relacionamento com a mulher e a nova relação dela com o investigado, o que a levou a ameaçar constantemente o homem.

A PCMG suspeita que o crime teria sido planejado pela mulher e o companheiro, que contou com o auxílio do irmão no dia do assassinato.

As investigações prosseguem para total elucidação dos fatos.

Fonte: PCMG