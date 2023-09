PCMG inaugura Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Andradas

A estimativa é de que a unidade atenda uma média de 300 mulheres por ano.

Foto: PCMG

Em evento realizado na manhã desta sexta-feira (1/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Nuiam) em Andradas, no Sul do estado. A unidade irá funcionar na Delegacia de Polícia Civil da cidade, localizada na rua Érico Buzato, 234.

O objetivo do Núcleo é promover, humanizar e integrar o atendimento às mulheres em situação de violência, em um meio ambiente seguro, acolhedor, organizado e estruturado. A estimativa é de que a unidade atenda uma média de 300 mulheres por ano.

Para a chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, a instituição tem investido cada vez mais em mecanismos de combate à violência contra a mulher em todo o estado. “Com o encerramento do Agosto Lilás, estamos hoje na cidade de Andradas para a inauguração do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, em um compromisso claro da Polícia Civil de Minas Gerais no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher”.

A chefe adjunta da PCMG, delegada-geral Rita Januzzi, ainda complementou: “Essa é mais uma entrega da Polícia Civil para a comunidade local, acolhendo as mulheres vítimas de violência”.

Por fim, a titular da Delegacia de Polícia em Andradas, delegada Michele Cristine da Rocha Mendes, ressaltou a excelência do trabalho desenvolvido pela PCMG no município e afirmou que o Núcleo irá contribuir ainda mais para aprimorar esse serviço.

“Estou em Andradas desde 2009 e, durante todo esse período, nós prestamos um atendimento diferenciado para a mulher dentro das nossas possibilidades. O Núcleo, no entanto, nos possibilitou o recebimento de uma viatura nova, computadores, impressoras e outros equipamentos, o que nos proporcionou criar uma sala de acolhimento que, embora possa parecer pequena, faz uma diferença gigantesca no dia a dia, quando atendemos às mulheres vítimas de violência”, enalteceu Michele.

Avanços

A PCMG tem empenhado esforços para frear a espiral da violência contra as mulheres no estado, implementando ações de prevenção e enfrentamento. Uma das medidas prioritárias seria a adequação da infraestrutura e a composição de corpo técnico capacitado para receber e encaminhar as demandas das mulheres vítimas de violência, de maneira humanizada e célere. Sendo assim, foi estabelecida parceria com o Governo Federal na implementação dos Núcleos Integrados de Atendimento à Mulher no estado. Em Minas, Andradas é a terceira cidade a implementar o projeto, já em funcionamento nos municípios de Conceição das Alagoas e Lagoa Santa.

Presenças

Além da chefe da PCMG, da chefe adjunta da instituição e da titular da Delegacia em Andradas, participaram do evento o chefe do 18º Departamento, delegado-geral Edson Rogério de Morais; a prefeita de Andradas, Margot Navarro Graziani Pioli; a delegada regional em Poços de Caldas, Maria Cecília Gomes Flora; e o deputado estadual Rodrigo Lopes.

Fonte: PCMG