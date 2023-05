PCMG inaugura Delegacia de Plantão em São João del-Rei

O imóvel dispõe de 12 salas, além de três celas, banheiros, cozinha e garagem.

Foto: PCMG

Nesta sexta-feira (26/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)inaugurou, em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, as novas instalações da Delegacia de Plantão na cidade. A unidade policial está localizada na Rua Dr. Balbino da Cunha, 9, Centro, antigo prédio da Delegacia Regional.

A unidade foi revitalizada para receber a sede do Plantão Digital em São João del-Rei. As equipes responsáveis pelo atendimento são compostas por delegado, escrivão e investigadores, que revezam conforme escala, realizando o trabalho de forma ininterrupta.

Presente na solenidade de inauguração, a chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, observou que a unidade integra a estrutura da Delegacia Regional (DRPC) em São João del-Rei e abrange uma população superior a 283 mil habitantes. “Com a nova sede, teremos um atendimento com muito mais conforto para o cidadão de toda a região, bem como um ambiente muito mais adequado para o trabalho policial civil”, ressaltou.

Estrutura

O imóvel dispõe de 12 salas, além de três celas, banheiros, cozinha e garagem. As obras de reforma do prédio foram iniciadas no último ano, e a execução do projeto contou com o apoio da Prefeitura de São João del-Rei, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entre outros parceiros. O imóvel passou por reparos nas redes elétrica e hidráulica, colocação de vidros e pisos, além de pintura.

O titular da DRPC, delegado-geral Luiz Carlos Ferreira Pires, pontuou os benefícios da estrutura e do endereço: “É um prédio localizado no centro da cidade, de fácil acesso à população. Ele foi totalmente reformado para dar condições dignas de trabalho aos nossos policiais e, com certeza, isso vai refletir na prestação de serviço a bem da comunidade. Hoje é um dia muito importante para a Polícia Civil e para São João del-Rei”.

A Delegacia Regional está vinculada ao 13º Departamento de Polícia Civil (DEPPC). “Aproveitamos a oportunidade da inauguração da Delegacia de Plantão para mostrar à chefe da PCMG as unidades policiais dentro do município, bem como os imóveis que são objeto de futuros projetos de expansão da instituição em São João del-Rei”, informou o chefe do DEPPC, delegado-geral Alexsander Soares Diniz.

Cerimônia

O evento de inauguração da Delegacia de Plantão ocorreu na tarde desta sexta-feira (26/5). Participaram, ainda, o delegado assistente da Chefia da PCMG, Aloísio Daniel Fagundes, o inspetor-geral de Investigadores, Cláudio Rosa David, o prefeito de São João del-Rei, Nivaldo José de Andrade, além de autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e do Executivo e do Legislativo municipal, bem como representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar e do Sistema Prisional, entre outros convidados.

Fonte: PCMG