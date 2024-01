PCMG identifica seis vítimas de queda de aeronave em Itapeva

Avião caiu na zona rural de Itapeva no último domingo (28)

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou, na manhã desta terça-feira (30/1), o resultado dos trabalhos técnico-científicos para identificação das vítimas do acidente aéreo em Itapeva, no Sul do estado.

Seis vítimas, adultas, foram identificadas pelo método de papiloscopia – comparação das impressões digitais –, por meio de confrontos no banco de dados do Instituto de Identificação da PCMG, com apoio da Polícia Federal. Os corpos também foram necropsiados, de modo a explicar as lesões sofridas e determinar a causa da morte, e, em seguida, liberados às famílias na madrugada de hoje.

Foram identificados os corpos do piloto, de 25 anos; do copiloto, de 44; e dos outros quatro tripulantes adultos: duas mulheres de 37 e 40 anos e os maridos, de 40 e 42 anos.

Conforme adiantou o coordenador da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), médico-legista Gerson Coelho Cavalcante, ainda resta a identificação da última vítima, uma criança do sexo masculino. “Ela também passou por papiloscopia, mas uma vez que não havia dados para confronto, não foi possível a identificação. Por isso, o material biológico dela foi coletado e encaminhado ao Laboratório de Biologia do Instituto de Criminalística da PCMG, já em fase de processamento”, disse.

O médico-legista Paulo Massahud, chefe da Seção de Perícias no Morto do Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), destaca que o procedimento pode levar de dias a semanas e ainda não é possível adiantar a previsão para conclusão desse procedimento. “Temos de constatar se esse material está apto à extração de DNA de fato; realizar a extração propriamente dita e, em uma terceira etapa, a confrontação desse DNA com o material genético de supostos parentes para, por fim, apresentar o laudo conclusivo”, adiantou.

A PCMG, juntamente com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), continua os trabalhos para apurar a causa e as circunstâncias do acidente aéreo.

Fonte: PCMG